Virna Flores reveló cómo ayudó a construir su personaje en 'Súper Ada'

"Cuando leí el guion, inmediatamente dije que es de la selva. Fue instantáneo, pero como me pareció un riesgo, le pregunté a Ismael. Él lo leyó y me dijo 'parece de la selva'. Esa fue mi confirmación y fui con todo con que sea de la selva (...) Nosotros nos consultamos todo, tenemos mucha confianza y siempre le pido su opinión. Le digo que me diga todo lo que pueda para crecer", señaló.