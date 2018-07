Súper Sábado: Dilbert Aguilar pide colaborar con la Teletón

En el programa de hoy de Súper Sábado pudimos conocer un poco más de la vida del cantante de cumbia Dilbert Aguilar.

El líder de la orquesta 'La Tribu' invitó a todos los peruanos a colaborar con la Teletón, la cruzada para ayudar a los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios.

Dilbert contó que estuvo en el mencionado hospital hace más de 15 años y por ello este evento ya es para él una tradición.

"San Juan de Dios es una de mis casas. Me atendieron con cariño, me dieron mucho amor, me ayudaron a superar mi mal. En las terapias había mucho dolor y tristeza, pero también mucho anhelo de superarme, siempre estaba la esperanza de recuperarme", dijo el cantante.