Pilar humilló a Ada y Leonardo la defendió.

Leo felicitó a su mamá que haya asegurado frente al público que le daría una oportunidad a Ada en el rubro musical tras cantar junto a Bárbara, pero Pilar le aclaró que solo lo dijo de broma. Ella se dio cuenta inmediatamente que su hijo está interesado en la hija de Olga. "No me gusta. Me gusta su voz y creo que necesitamos reemplazo para Bárbara", mencionó el empresario.