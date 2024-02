Pepe Lucho lanzó advertencia a Macarena por querer manejar su vida

Macarena (Korina Rivadeneira) se disgustó al ver que Pepe Lucho (César Ritter) estaba grabando un video con Gomas para las redes sociales. La influencer le recalcó al mecánico que no puede manejarse solo y que juntos crearon el 'Macalucho'. Sin embargo, el hermano de Melissa le lanzó una advertencia. "No soy tu muñeco, es mi taller, son mis redes y es mi vida. Si no me dejas pensar como yo quiero, se acabó el Macalucho", dijo y a lo que la modelo lo tildó de malagradecido.