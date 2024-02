Pepe Lucho dejó en shock a Macarena al abandonarla en su primera salida

Macarena (Korina Rivadeneira) nunca imaginó que Pepe Lucho (César Ritter) la dejaría abandonada en la galería de arte y se burlaría de su salida. Y es que el mecánico no aguantó los comentarios sarcásticos de la rubia y decidió terminar con su cita, no sin antes grabar un video. "Hola a todos. A todos los fans de Macarena quiero decirles que ella no discrimina porque ha salido conmigo y yo soy su nueva experiencia", dijo el joven, para luego retirarse.