"Me han robado mis canciones": Ada hizo un fuerte reclamo a Pilar

Ada (Maricarmen Marín) no se quedó callada y le reclamó a Pilar (Leslie Stewart) por el plagio de sus canciones. Y es que la joven le pidió a la madre de Leonardo que le diera las letras de los temas que iba a corear para Bárbara (Virna Flores) en su concierto. En ese momento descubrió que eran las mismas que ella escribió para su repertorio personal y no dudó en alzar su voz de protesta. "Estas son mis canciones, mis letras. Son mis vivencias. Me han robado. Me han plagiado", exclamó furiosa.