Macarena sorprendió a Pepe Lucho con invitación a salir

Ada tuvo que dejarle las cosas claras a Pepe Lucho para que no siga sorprendiéndola con detalles románticos y pidiéndole que sea su enamorada. "Todo lo que has hecho por mí me ha hecho la mujer más feliz, yo te admiro y te quiero, pero yo no te veo como tú me ves a mí. Tú eres mi familia, eres mi hermano. No sabes lo difícil que es para mí y no sé ni como decírtelo. No quiero que te sientas mal", dijo.