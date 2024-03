Leonardo se quebró al contarle a Ada que su padre lo abandonó

Leonardo (Pablo Heredia) no pudo contener las lágrimas al contarle a Ada (Maricarmen Marín) la historia de su padre. El publicista se sinceró con la cantante sobre lo que sucedió con su papá cuando era tan solo un niño. "Cuando tenía 6 años mi mamá no me dijo que mi papá se fue al cielo. Me dijo que mi viejo se fue a una ciudad lejos, muy enamorado de otra persona. Se fue, hizo su vida, siguió y mi mamá me lo dijo con mucha furia y dolor", dijo