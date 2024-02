Bárbara salió corriendo al ser encontrada robando la ropa interior de Ada

Bárbara comenzó a atorarse con el humo que pusieron en su concierto privado y Ada no tuvo más alternativa que salvar la presentación, colocándose al medio para cantar. En medio del show, la cumbiambera empezó a toser sin parar y Morales no dudó en ponerse al centro del escenario para terminar con el tema. El público no dejó de aplaudirla y bailar al ritmo de su voz.