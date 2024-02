¿Ada y Leonardo descubrirán que Bárbara se robó las canciones? (AVANCE)

Ada (Maricarmen Marín) no descansará hasta encontrar a la persona que se robó sus canciones y se unirá a Leonardo (Pablo Heredia) para hallar al culpable. Lo que no saben es que Bárbara (Virna Flores) armó un plan para sabotear a la cantante y quedarse con su trabajo. "Yo no me voy a calmar hasta saber quién se robó mis canciones", exclamará Morales. "Ni yo y que pague lo que tiene que pagar", agregará el publicista.