Ada tomó radical decisión para cuidar a su hija: "No canto más"

Ada (Maricarmen Marín) se sorprendió cuando los medios de comunicación llegaron a su casa para preguntarle el porqué no fue a su concierto. Los reporteros le preguntaron por el secuestro de su hija y, pese a que ella señaló que no declararía nada, la prensa le insistió. Fue en ese momento que la cantante anunció que dejaría la música. "Decirle al país entero que me retiro de la cumbia. No canto más. Lo que escucharon, el mundo del espectáculo es demasiado para mí. Me dedicaré más a mi hija", señaló.