Ada cumplirá su sueño de cantar frente a una multitud (AVANCE)

Felipe puso en aprietos a Ada al preguntarle por el padre de su hija, por lo que no tuvo más alternativa que contarle la verdad de su desaparición. "El papá de Eli no falleció en un accidente de trabajo, como todos creen. Él falleció de una enfermedad horrible que a mí no me gusta recordar ni mencionar. Le dio una de esas fiebres extrañas, así como la amarilla, pero una más grave y más fuerte. Sufrió muchos días y estuvo en agonía", señaló.