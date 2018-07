Solo una madre: Selena y Brayan se reconciliaron con apasionado beso

En el episodio anterior de Solo una madre, después de varias situaciones que aclarar, Selena (Milett Figueroa) decidió hacer caso a sus sentimientos hacia Brayan/Giancarlo (Gonzalo Molina) y tuvo una emocionante reconciliación con él.

[Solo una madre: escucha la canción de Selena y Brayan]

La sobrina de Perla (Irma Maury) llegó a casa de su admirador y mejor amigo, donde también se encontraba Francesco (Yaco Eskenazi). Allí, ella se sinceró con el hombre que siempre la ha amado a escondidas.

[Francesco terminó con Selena y le dijo toda la verdad]

"Te amo, estoy enamoradísima de ti. Ya no me imagino la vida sin ti. No puedo. Eso es amor y me encanta", dijo Selena. Luego de un "te amo" dicho por Brayan, ambos se besaron apasionadamente y tras eso, él le pidió que se casaran, propuesta que acpetó y pidió que se realice después de unos días.

[Francesco reveló que es gay a Brayan]

No te pierdas ningún episodio de Solo una madre en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!