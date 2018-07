Solo una madre: Jesús quedó aterrorizado al ver a Perla después de muerta

En el reciente capítulo de Solo una madre, Jesús (Nikko Ponce) se quedó a dormir en su casa tras la muerte de su abuela. La policía le dijo que si ve o escucha algo extraño no dude en llamar, sin importar la hora.

El nieto de Perla (Irma Maury), llorando y muy nervioso, en un momento volteó y vio a su abuela en el piso. El primo de Selena quedó aterrorizado al ser testigo de esa escena. Pese a que se dio cuenta que fue parte de su imaginación, después siguió viendo a la prestamista.

"¿Qué me pasó? ¿qué me hicieron hijito?", preguntó Perla a Jesús, quien le pidió que no aparezca, que no venga y se vaya a descansar.

