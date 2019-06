Maricarmen confesará a Fernando quién es el padre de su bebé (AVANCE)

Este viernes en Señores Papis, Maricarmen (Marisol Aguirre) no podrá seguir más con la mentira sobre el supuesto embarazo de su hija Natalia y le confesará a Fernando (Rodrigo Sánchez Patiño) que es ella quien tendrá un bebé.

➤ Mira:Ema le reveló a Ignacio que no puede tener hijos

Por otro lado, Julián (André Silva) y Lucas seguirán sufriendo al no poder verse y estar separados. El abuelo del niño hará todo lo posible para convencerlo de que estar con su papá no es lo mejor. No te lo pierdas hoy a las 9:30 p. m.

Todos los episodios de Señores papis en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!