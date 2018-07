[08/06/14] Andrés Wiesse no supo más que un niño de primaria

El guapo actor de Al fondo hay sitio, Andrés Wiese, pasó por las aulas de Sabes más que un niño de primaria dispuesto a llevarse los 15 mil nuevos soles.

El actor que encarna a Nicolás, estudió en el colegio peruano alemán Alexander Humboldt. Andrés confesó haber sido un alumno perfil bajo, y sí hizo sus travesuras.

También nos contó que no fue bueno en matemáticas. Pese a ello, en la universidad estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pero no la terminó por llevar sus talleres de actuación.

"Estaba llevando mi tesis y hacía prácticas en un estudio de arquitectos, pero no me sentía cómodo. No era lo que yo pensé cuando era chico, había que hacerle los dibujos a un arquitecto y no estaba hecho para un trabajo de oficina", declaró.

Lamentablemente, el actor no pudo completar todo el cuestionario, por lo que reconoció no saber más que un niño de primaria.

