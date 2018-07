¿Qué le dijo Roger a Jairo cuando él quiso hacer las paces?

Jairo después de ganar la carrera de silla de ruedas va en busca de Roger para hacerle una proposición.

El líder de Pulseras Rojas le dijo que su grupo no va a necesitar siempre la cancha de básquet por lo que le sugirió compartirla, ya que es el único lugar de distracción del hospital.

Roger le recalcó a Jairo que a pesar de aceptar la propuesta no desea ser su amigo. El líder de Pulseras Rojas le pidió que se pare para estrecharle la mano y sellar así el acuerdo, pero su contrincante mencionó que no puede ya que sus piernas no le funcionan.

