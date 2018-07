¿Por qué Jairo y Cristina se enfrentaron por primera vez?

Jairo ve a Cristina vestida un poco diferente y ella le cuenta que se escapó para pedirle a su abuela los 42 mil soles que necesita para su pierna ortopédica, pero no consiguió nada.

El líder de los Pulseras Rojas le dice que no tiene que hacer eso porque es su problema y se molesta porque cree que Cris piensa que es un pobretón que no puede soñar. Él no permitirá que nadie sienta pena por él y asegura que siente pena por su amiga.

En su habitación, Cristina le cuenta a Olga que odia a Jairo porque es un creído, egocéntrico y se jura ‘churro’. Su nueva compañera de cuarto le pregunta qué siente por Alejo y Cris responde que es su ‘flaco’, pero no es suficiente.