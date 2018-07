Mira qué pasó cuando Nacho besó a Cristina sorpresivamente.

Los Pulseras Rojas se reúnen para coordinar cómo celebrarán el cumpleaños de Jairo, pero Toni peca de indiscreto y le cuenta al líder del grupo. Para que no sospeche, Nacho le dice a Jairo que le harán una resonancia, por lo que no puede pensar en fiestas, pero no revela que lo operarán del corazón.

Cristina está a punto de salir del cuarto y Nacho le pide que se acerque, para luego sorprenderla con un beso en los labios. Ella le da una cachetada, sin saber que ese beso era la forma en que su compañero se despedía, ya que iba a ser operado.

