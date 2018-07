¿Jairo elegirá entre el amor o la amistad? Mira qué le dijo a Benito.

Jairo no puede dormir y cuando Benito lo encuentra le dice que si pasa eso es por una chica, que le cuente porque son amigos. Jairo le confiesa que es por Cristina y su amigo le aconseja que le diga que la quiere, pero él afirma que ya no puede porque ella es enamorada de Alejo.

El líder del grupo no sabe qué hacer, si ser leal al amor que sentía por Cris o a la amistad que lo une a Alejo. Además, cuenta que lo peor es que su amigo ya sabe porque le pidió no hablar de Cristina. Benito asegura que eso no fue de amigos porque primero hubiera conversado con él.