Puedes con Cien: "Mero Loco" casi termina detenido por coquetear con una menor

Eddie Hidalgo, más conocido como el 'Mero Loco', iba a grabar su comercial en su restaurante y justo en ese momento unas fanáticas le pidieron fotos.

Luego se puso bastante coqueto con las chicas y una señora llegó a reclamarle que en su local solo habían parejas besándose y lo calificó de "inmoral".

Lo peor llegó cuando apareció la seguridad de una de las fans, que tenía 16 años, y no tardó en llegar la policía, a punto de detener al ex de Susy Díaz. Para no asustarlo más, le dijeron que todo se trataba de una broma de Puedes con Cien.