[AVANCE] Porque el amor manda: Alma le pide a Jesús que se haga pasar como su prometido

Alma le pide a Jesús que la acompañe a sus pláticas prematrimoniales. El sacerdote confunde a Jesús con Rogelio y Alma le pide que se haga pasar por su prometido, porque si no, no podrá casarse por la iglesia. Elías está decidido a no irse de su casa, pues teme que Verónica cambie la chapa.