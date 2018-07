¿Por qué Erick "enloqueció" tras la muerte de Montserrat?

atco .

Tras enterarse que Erick (Alejandro Nones) había ido a casa de Montserrat (Victoria Camacho) por su cumpleaños Agustín interrogó al joven sobre lo que pasó ese día de la trágica muerte de la modelo.

El hijo de Nina y Arturo estaba muy nervioso y manifestó que él no había tenido nada que ver con la caída de su amante; no obstante, el amigo de su padre le advirtió que debía contar todo, de lo contrario, no podría ayudarlo en el proceso.

Minutos después, Erick subió a su habitación y exigió a Consuelo (Altair Jarabo) para que, según él, diga lo que había ocurrido esa noche, en la que ella también fue e incluso la sindicó como la posible culpable.

Agustín (Marco Méndez) interrumpió al hermano de Regina y afirmó que Eladio (Fernando Colunga) era otro de los sospechosos, comentario que provocó el descontrol de Erick, asegurando que el empresario era el responsable.

