Ojitos hechiceros 2: Este es el nuevo apodo que le puso Sabrina a Jeffrey

En el capítulo anterior de Ojitos hechiceros 2, Sabrina (Cielo Torres) logró su objetivo de resugir en el mundo de la cumbia tras amenazar a Jeffrey (Miguel Álvarez) a cambio de ocultar su crimen.

El conductor de La verdad al desnudo tuvo que ceder a su pedido de matrimonio con tal de que la Superpoderosa no confiese el delito que lo destruiría; no obstante, le pidió que todo sea lo más rápido posible y tratar de llevar la "fiesta en paz".

Mira: Jeffrey dejó en ridículo a Sabrina y ella enfureció

"Un día, ni la plata ni la fama te dejarán vivir tranquila. Puede que yo no sea un sabio, pero no saoy peor que tú y tú no eres mejor que yo", dijo Jeffrey.

Sabrina respondió entre risas: "Como tú digas, mi pollito".

Mira: Sabrina estrenó su canción "Mi pícaro picarón"

