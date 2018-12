Ojitos hechiceros 2: Jano sorprendió a Belén con este regalo especial

En el capítulo pasado de Ojitos hechiceros 2, para seguir con el plan de conquista a Belén (Ximena Palomino), Jano (Pablo Heredia) la sorprendió con un detalle.

El argentino le entregó un disco con canciones románticas que, según dijo, las había grabado junto a su hermano. Ella no quiso aceptarlo al considerarlo como algo muy especial para él, pero frente a la insistencia lo hizo.

"De esa forma me vas a conocer más a mí y a mi hermano. Sí soy romántico, pero no se lo digas a nadie, porque después empieza el "bullying", me pongo una máscara", aseguró Jano.

Como se recuerda, gracias a que Alcides escuchó la conversación de Wanda y Belén, el cantante cambió su táctica de acercamiento hacia la joven.

