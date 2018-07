Ojitos hechiceros: Esta fue la despedida de Flavia con Estrella y Nelson

En el pasado capítulo de Ojitos hechiceros, Flavia (Carolina Infante) tuvo que irse de la casa de Estrella (Melissa Paredes) luego de que confesara todo lo que había hecho en su contra.

A pesar de ver lo afectada que estaba por alejarse de su familia, Estrella no cedió y le pidió que no regresara en mucho tiempo. Ya no cree en ella y no la quiere cerca a sus hijos.

Flavia pidió un último abrazo a exesposo Nelson e hija, quienes no se lo negaron y se despidieron de ella. No obstante, parece que la madre de la cantante no está realmente arrepentida.

