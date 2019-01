Ojitos hechiceros 2: ¿Jano le confesó a Sabrina que se enamoró de Belén?

En el reciente capítulo de Ojitos hechiceros 2, Sabrina (Cielo Torres) le contó a Jano (Pablo Heredia) que le consiguió tres presentaciones, pero con la condición de que deje el dúo con Belén (Ximena Palomino) y ahora cante como solista.

El argentino le explicó por qué no puede dejar a su enamorada y Sabrina le dijo que no lo hace porque no quiere, ya que Belén le interesa más de lo que cree y se enamoró de ella. En otro momento, Alejandro recordó esa escena luego de besarse con la hija de Nicole.

