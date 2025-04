¿Chechito y Roxana Molina confirmaron relación? Así la sorprendió

Sergio Romero, conocido en el medio como Chechito, se defendió de las críticas tras reunirse en una mesa de diálogo con la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, y otras autoridades. "Mucha gente me ha criticado, lo sé. Mucha gente piensa que busco figuretear, mucha gente piensa que me han comprado, a mí no me ha comprado nadie", comentó.