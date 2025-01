Valentina descubrió que Nina es hija de Ignacio

Valentina (Valentina Saba) no pudo evitar escuchar a Ignacio (Sebastián Monteghirfo) gritar preocupado por la desaparición de Nina (Patricia Barreto) y descubrió que es su padre biológico. El político no tuvo más alternativa que confirmarle que la repostera es su hija. "Me alegra que lo sepas, no quiero mentirte a ti también", señaló.