Sheyla quedó en shock al saber que Ignacio no es su padre

Leandro (Raúl Zuazo) buscó a Sheyla (Melissa Paredes) para confesarle que Ignacio (Sebastián Monteghirfo) no es su verdadero padre. La cantante le confesó que estaba triste por no ser reconocida; sin embargo, el empresario le aseguró que el político no es su familiar. "Ignacio no puede hacerte sufrir porque no es tu padre", dijo y a lo que la cumbiambera quedó en shock.