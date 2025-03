Rodrigo quedó en shock al saber que Ramiro es su hermano

Rodrigo (Nacho Di Marco) llegó al hospital donde estaba internada su madre por leucemia, sin imaginar tremenda revelación que escucharía. Antes de perder la vida, la rubia le confesó a su hijo la verdad sobre su origen. "Tienes un hermano. Yo no me quiero llevar esto a la tumba. Yo no te lo conté antes porque soy una cobarde", comenzó diciendo.