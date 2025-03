Ramiro prometió a Mía que cuidaría a su hijo con Nina

"Es que nos están por desalojar a nosotros, no tengo dinero para nada, no puedo llevar a mi hijo al bar porque no es un lugar apropiado para él y no me dejan tener ahí tampoco. Yo no sé qué hacer. Lo siento. Esperen, por favor, Ramiro no hay que hacer ningún análisis, es que él no es tu hijo, yo mentí, lo siento, no puedo...", exclamó Mía y se fue.