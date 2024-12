¿Ramiro cancelará su boda con Nina? (AVANCE)

Ramiro (Nacho Di Marco) no tolerará que Nina (Patricia Barreto) le reclame por involucrarla en su mundo y estallará. "¿Por qué te tengo que estar rogando para que te cases conmigo? No quiero. Si cancela todo esto y si se cae el pase a Europa, ya no me importa. Es obvio que nunca me vas a amar", exclamará el futbolista.