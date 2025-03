Nina y Ramiro vivieron así su primera noche como padres

Ramiro sorprendió a Nina al confesarle que ha estado pensando en adoptar a Simón (Dominick Oré). Lo que no imaginó es que la repostera le revelaría que ella también quería lo mismo, pero no le comentó nada para no ilusionarlo. "Yo lo extraño. Lo necesito y lo quiero conmigo", exclamó el pelotero muy emocionado. "Me haces muy feliz", respondió ella.