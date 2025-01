Nina salvó así la reputación de Ramiro y Alessandra

La periodista quedó en shock con tremenda noticia, pues no tenía ni idea de que la pastelera anunciaría su próximo libro. Asimismo, Leandro (Raúl Zuazo) resaltó que estuvo a punto de ser difamada con un romance con el pelotero e Ignacio no tuvo más opción que creer en todo lo sucedido, por lo que ya no le reclamó por su supuesta infidelidad.