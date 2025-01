Nina perdió la competencia contra Luciana y Ramiro la consoló

Lejos de tranquilizarse, Nina continuó lamentando el resultado y señaló que todo su esfuerzo no valió la pena. "No sirvió para nada. Luciana para variar, ganándome en todo. (No en todo, yo estoy contigo) mentira porque con ella has estado de verdad", respondió la pastelera en alusión a su encuentro fugaz con Luciana durante un viaje que ambos tuvieron en Cancún en el pasado.