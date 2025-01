¿Nina descubrió que Ignacio es su padre biológico?

"No entiendes, por favor, necesito que me ayudes. Ramiro, Nina es mi hija", exclamó el político detrás de la puerta y a lo que pelotero entró en pánico. "Nina está acá", respondió desesperado, por lo que el empresario le pidió que le abra la puerta para dar la cara, ya que no creía que estaban sin llave. Sin embargo, el pelotero fue hacia la repostera para tratar de tranquilizarla.