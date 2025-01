Michelle Alexander y Julián debutaron en 'Nina de Azúcar'

Michelle Alexander y Julián Alexander sorprendieron a más de uno al aparecer en el capítulo de 'Nina de Azúcar' del 6 de enero. La directora compartió la pequeña escena que interpretó con su hermano y se mostró muy contenta. "Hoy, después de tantos años detrás de cámaras, creando y dirigiendo, me tocó vivir algo increíble. Y no puedo evitar, siempre he querido decir esto: “¡Mamá, salí en la tele!” ¡Gracias a mi equipo por hacer posible este momento tan especial! ¡Qué emoción!", escribió en sus redes sociales.