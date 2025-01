Leandro declaró sus sentimientos a Sheyla: "Me importas tú"

Leandro (Raúl Zuazo) no pudo seguir guardando sus sentimientos por Sheyla (Melissa Paredes) y se lo reveló todo. "Me importas tú. Sí, Sheyla, quiero que me regales una noche contigo, una cena, eso quise decir. Cenarías conmigo hoy", dijo el empresario y a lo que la cantante le dijo que estaba ocupada, pero que podían salir después. "Mañana toda mi agenda es tuya, Sheyla", sentenció.