Jaguar pasó bochornoso momento por culpa de su mamá

La madre de Jaguar (Nacho Di Marco) sorprendió a todos al llegar a la pastelería al enterarse de su boda con Nina (Patricia Barreto) y, apenas se dio cuenta de que su hijo no podía hablar, no dudó en revisarlo como a un "niño". El futbolista vivió un vergonzoso momento frente a la repostera y no tuvo otra alternativa que aceptar los engreimientos de su mamá. "Él es como un pastelito de membrillo, un churro de chocolate", exclamó.