Ignacio reclamó a Paloma por ocultarle el embarazo de Mirta

Lejos de disculparse, la madre del empresario recalcó que no le dijo nada porque estaba velando por su futuro. "Por el (bien) de la familia. No sé cuál es el motivo que te lleve a remover todo ese pasado, pero lo que sí sé es que las cosas no serían igual, ni tu reputación, ni tu carrera, ni tus aspiraciones, nada sería lo que son ahora si yo no hubiera intervenido para evitar ese capricho juvenil", sentenció.