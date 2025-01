Ignacio pidió a Alessandra que firme los papeles de divorcio

Ignacio (Sebastián Monteghirfo) interrumpió a Alessandra (Vanessa Saba) en medio de su meditación para entregarle los papeles del divorcio. La periodista se quedó en shock e intentó convencerlo de cambiar de opinión; sin embargo, el político no dio marcha atrás. "Lo que tú me hiciste fue imperdonable. Me fuiste infiel, fue una traición", expresó.