Ignacio enfrentará a Alessandra por traición con Ramiro (AVANCE)

Mirta (Fiorella Díaz) no quiso irse de la casa de Alessandra sin antes dejarle una advertencia. "No te metas con mi hija ni con Ángel. (Tú no te metas con mi marido) Hoy es el festival de pasteles, me ves acaso alentando a mi hija o me ves evitando a tu marido. No ensucies mi vida, si no te vas a arrepentir", sentenció la madre de Nina (Patricia Barreto)