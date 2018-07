Gianella Neyra confesó inesperada noticia a Rebeca Escribens.

Gianella Neyra confesó una inesperada noticia a Rebeca Escribens en Mujeres sin filtro cuando estaban hablando sobre la infidelidad. La conductora reveló una historia que pasó con una expareja.

"Un antiguo novio me preguntó: ¿Me sacaste la vuelta? Le dije que sí. Era muy culposa de chibola, pero luego de muchas horas de terapia mejoré. Él me sacaba la vuelta y no está bien porque deben haber acuerdos de pareja", contó Gianella Neyra.

Katia Condos y Almendra Gomelsky quedaron impactada al escuchar la historia de la bella conductora, quien aseguró que fue la única vez que le pasó dicha experiencia.

