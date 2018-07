Mujercitas: Carolina Cano y Nicolás Galindo en Facebook Live

Dos de los actores más queridos de Mujercitas, Carolina Cano (Beatriz) y Nicolás Galindo (Lorenzo), quienes en una entrevista para América Live contaron detalles de su más próximo show: Mujercitas, el musical, además de otros datos sobre ellos.

La intérprete de la mayor de las hijas de Viviana (Pierina Carcelén) contó cómo ha sido grabar las vivencias de su personaje, a quien le tocó pasar por una dura etapa con una enfermedad que casi le quita la vida.

"Ha sido difícil, pero contenta porque la gente se ha pegado un montón con la novela, con la historia. He recibido muchísimos mensajes diciéndome que, por favor, no me muera. Se siente muy bacán que la gente lo reciba con el mismo cariño con el que nosotros chambeamos", manifestó Cano.

Por su parte, Nicolás Galindo también comentó acerca de la relación que su personaje tiene con el de Josefina (María Grazia Gamarra). ¿Cómo terminarán?, Mercedes señaló que sentía envidia por sus logros.

Los talentosos artistas también se dirigieron a sus fans para invitarlos al show que presentarán este 10 de septiembre en el centro comercial Minka del Callao.

