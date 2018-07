Milett Figueroa sorprenderá en la final del Miss Perú

En la transmisión de “Rumbo a la corona”, una antesala a la gran final del Miss Perú, Millet Figueroa concedió una entrevista a Jessica Newton, organizadora del certamen.

La modelo contó cómo fue que se originó la intoxicación que afectó su salud y la obligó a renunciar al concurso. Milett aprovechó para ofrecer disculpas a todas las personas que la apoyaron en todo momento.

“Me pone muy sensible leer comentarios de la gente que me dice: ‘no solo es tu sueño, sino también el nuestro, solo tú puedes traernos la corona del Miss Universo’. Esa seguridad que me transmiten no tiene precio y por eso les pido disculpas, pero este sueño no acaba. Ahora estoy contenta, estoy en paz, sé que no todo es belleza y sé que puedo transmitir más allá de una cara linda y un cuerpo bello", declaró

Jessica Newton, le preguntó a Milett cual era el mayor de sus sueños a lo que la modelo respondió: “Mi sueño es ser Miss Perú y traerles la corona del Miss Universo… Los espero este 23 porque nos veremos ahí”

La final de Miss Perú Universo se realizará este 23 de Abril en Pachacamac. La conducción estará a cargo de Mathías Brivio y Maju Mantilla y será transmitida por América Televisión.