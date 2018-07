Mis tres Marías: Facundo impidió así que Haley acabe con su vida

En el último episodio de Mis tres Marías, Haley (Emanuel Soriano) estuvo a punto de cometer una terrible decisión al descubrir la traición de Emma (Karina Jordán) con Pancho (Rodrigo Sánchez Patiño); sin embargo, la oportuna llegada de Facundo (Stefano Salvini) lo impidió.

El joven llegó hasta un acantilado para acabar con su vida y Pámela (Fiorella Díaz) apareció para convencer a su hijo de que desista de cometer un error, pero nada pudo hacer y Haley saltó tras disculparse por no haberle tratado bien. Esto resultó ser solo una alucinación de él, quien tenía pensado dejar de lado esa idea si su mamá en verdad estaba allí; no obstante, eso no sucedió y optó por seguir con su plan.

