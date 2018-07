Mis tres Marías: Elena terminó en la cárcel por intento de asesinato

El capítulo final de Mis tres Marías trajo consigo un dramático desenlace para Elena (Andrea Montenegro), quien fue sentenciada a 15 años de prisión por dispararle a Henry (Ray Alvarez) al intentar matar a Jacqueline (Vanessa Saba).

En la oscuridad de su celda, Elena fue visitada por sus hijas María Esperanza (Maria Grazia Gamarra) y María Soledad (Silvana Cañote). "¿A qué vinieron? ¿A decirme cuánto me odian? ¿A decirme que les alegra verme encerrada?", las acusa al verlas.

María Esperanza le informó a su madre que le han dado 15 años de cárcel y recibió malos deseos por parte de ella. "Mamá, nosotras no vamos a poder ser felices si sabemos que tú no lo eres. A pesar de todo, eres nuestra madre", intervino María Soledad.

Sin arrepentimientos, Elena le dijo a sus hijas que no quiere verlas más. "Ahora es a mí a quien no le interesa estar con ustedes (…) Cuando salga de prisión, no voy a volver a verles la cara (…) Son tan poca cosa que no me interesa ni siquiera volver a vengarme".

Por su parte Leo (David Villanueva), que acompañó a sus hijas, le pidió a Elena que se perdone a sí misma y vuelva a ser la mujer de la que se enamoró. Muy tristes, los tres se retiraron y ella lloró amargamente.