Mi Esperanza: Silvia se hartó de César y le dijo sus verdades

En el episodio anterior de Mi Esperanza, Silvia (Daniela Feijoó) no soportó más el pésimo comportamiento de César (Bruno Odar) y los pésimos comentarios sobre su madre y hermano Steven (Luis José Ocampo).

La hija de Elsa (Érika Villalobos) al fin se dio cuenta que su padre no debió regresar a la casa y tuvo duras palabras contra él.

"Te quiero papá, pero eso no significa que no me dé cuenta de las cosas. Mi mamá tiene razón. Eres lo peor que le ha pasado. Nunca ha sido un buen padre ni un buen esposo. Eres solo un vago sacavueltero", dijo.

