Mi Esperanza: ¿Percy ya no quiere casarse con Tati? Ella lo enfrentó así

En el pasado capítulo de Mi Esperanza, la indiferencia de Percy (Yaco Eskenazi) enfadó a Tati (Stephanie Orúe), luego de que ella le dijera "te amo".

La hija de Teófilo esperaba al menos una respuesta fingida, pero cuando el hermano de Socorro cambió de tema sin contestar a su pregunta, ella lo encaró de forma directa: ¿Quieres aburrirme con tu desamor?

Percy le pidió que estaba estresado y le pidió comprensión. La joven cambió el tono de la conversación y mencionó sobre el nombre para su bebé: Sebastián Téofilo. Aunque Percy asintió con el primero, no tuvo la misma reacción al escuchar el segundo, pero ella sostuvo que si no lo hacía su padre pegaría el grito al cielo.

No obstante, otra respuesta poco animada de Percy volvió a desatar la discusión. "¿Percy, tú no te quiere casar, no?", comentó enojada Tati.

